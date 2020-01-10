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Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor

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Liderimiz Dr. Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası, tanıtımı yapıldığı günden itibaren büyük ilgi görmeye devam ediyor

Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası büyük ilgi görüyor.

Dünyada son yıllarda birçok ülkenin tanınmış kişilerini ölümsüzleştirerek turizm amaçlı olarak ülkenin tanıtımını ve marka değerini ön plana çıkarmak için bastırılan anı paralarından olan “Dr. Küçük Anı Parası” satışları sürüyor.

Anı parası büyük bir merakla beklenmiş, günler öncesinden almak için ayırtılarak satılmaya başlandığı andan itibaren ilgi görmüştü.

Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde tanıtımı yapıldığı günden itibaren halkımız tarafından büyük rağbet gören anı parasından almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiği belirtildi. Sadece 1.500 adeti ülkemizde satışa sunulan Dr. Küçük anı parasından almak isteyenlerin Lefkoşa’daki Dr. Küçük Müzesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Dünyada şu anda basılan anı paraları “0” Euro olarak basılıyor. 

Avrupa Merkez Bankası onaylı  Fransa’daki bir matbaada orijinal,  filigramlı, hologramlı gerçek Euro kağıtlarına basılıyor ve daha sonra lisans sahibi kişi veya kurumlara gönderiliyor.

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