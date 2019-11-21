Dr. Küçük Anı Parası, Kılıçdaroğlu’na hediye edildi

CHP’nin Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükcü tarafından Dr. Küçük Müzesi’nden alınan Dr. Fazıl Küçük Anı Parası, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na takdim edildi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından bastırılan Dr. Küçük Anı Parası olan ‘O Euro’ Türkiye’deki ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye edildi.

CHP’nin Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükcü tarafından Dr. Küçük Müzesi’nden alınan Dr. Fazıl Küçük Anı Parası geçtiğimiz gün Yürükcü’nün Ankara’ya yaptığı ziyarette CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hediye edildi.

Öte yandan Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na iletilmek üzere hediye edilen ‘Kendi Anlatımı ile Dr. Küçük’ün Anıları’ kitapları da CHP Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Yürükcü tarafından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na iletildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu anı parası ve ‘Kendi Anlatımı ile Dr. Küçük’ün Anıları’ kitapları için teşekkürlerini ileterek, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi lideri Dr. Küçük’ün hizmetlerinin asla unutulmayacağını vurguladı.