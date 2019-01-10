Dr. Fazıl Küçük’ün Kronolojik Yaşam Öyküsü ve Fotoğrafları

14 Mart 1906 : Lefkoşa yakınlarındaki Ortaköy’de doğdu. İlkokulu ve Rüştiyeyi Lefkoşa’da okudu. Kıbrıs’tan ayrılarak öğrenim için Türkiye’ye gitti. Lise öğrenimini İstanbul’daki İstiklâl Lisesi’nde tamamladı.

15.8.1926 : İstanbul Dar-ül Fünûnu’nun birinci sınıfını başarı ile tamamladı.

12.6.1929 : İstanbul’da Tıp Fakültesi ile ilişkisini kesip, tıp öğrenimine devam için Paris’e gitti.

1931-33 : Paris’te öğrenimde iken Kıbrıs’taki Söz ve Masum Millet gazetelerine yazılar yazdı.

1931 : Annesi Pembe Küçük’ün ölümü. Paris’teki öğrenimini yarıda keserek öğrenimine Lozan’da devam etti.

22.6.1936 : Lozan Üniversitesi’nde tıp öğrenimini tamamladı.

1936 : Lozan Üniversitesi tıp kliniğinde ihtisas gördü. Lozan Üniversitesi polikliniği ihtisas belgesi.

1937 yılında İsviçre’de kalması, oranın yurttaşlığını alması için hastane yetkililerince yapılan teklifleri reddetti.

1937 yılı Mayıs ayında Tıp Doktoru ( Dahiliye Mütehassısı ) olarak Kıbrıs’a geldi. Kısa bir süre sonra Lefkoşa’da kliniğini açtı. 1936 tarihli Tıbbi Sicil Kanunu’na göre Kıbrıs Hükümeti tarafından verilmiş, 26 Nisan 1937 tarihli doktorluk belgesini aldı.

14 Mart 1942 : Halkın Sesi gazetesini M. Fikri Matbaası’nda yayınlamaya başladı.

21 Ocak 1943 : Halkın Sesi gazetesinde yayınladığı yazılardan ötürü Sömürge Müsteşarı tarafından gazetenin üç ay kapatılması.

1942-1945 : İngiliz yetkililer tarafından ittifak kuvvetlerinin hava saldırılarına karşı Tekke Bahçesi’nde bulunan yeraltı sığınağında doktor olarak görevlendirildi.

21.3.1943 : Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 6 yıl bu görevi yürüttü.

18.4.1943 : KATAK ( Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu ) adlı siyasi partinin kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı.

23.4.1944 : KATAK’tan ayrılarak K.M.T.H.P ( Kıbrıs Millî Türk Halk Partisi ) adlı siyasi partiyi kurdu. Partinin Genel Sekreterliği’ne Dr. Fazıl Küçük getirildi.

26.5.1946 : İstiklâl Savaşı yıllarında Doğu Kuvvetleri Komutanı olan Kâzım Karabekir Paşa ile Ankara’da görüşmeleri. Paşa’nın kendisine Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu adlı kitabı imzalayıp hediye etmesi. (Kitap, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde sergilenmektedir.)

2.10.1946 : Süheyla Küçük Hanımefendi’yle evlenmesi.

29.10.1948 : Selimiye Meydanı’nda düzenlenen ve 15.000 kişinin katıldığı Evkaf mitinginde konuşma yapması.

28.11.1948 : Ayasofya’da ( şimdiki Selimiye Meydanı ) yapılan mitingte konuşma yapması.

9.9.1949 : Kurumların birleşmesi için Dr. Ziver’in çağrısı ile Kardeş Ocağı’nda toplantı yapılması.

23.10.1949 : K.T.M.H.P’nin KATAK ile birleşerek Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisi adında yeni bir yapılanmada başkanlığa Dr. Fazıl Küçük getirildi.

31.1.1951 : Yeni Aile Kanunu’nun kabulü. Amerika Cumhurbaşkanı Eisenhower’e açık mektup yollanması.

18.1.1953 : Müftü Mehmet Dana Efendi’nin Müftü olarak seçilmesi ve Lefkoşa’ya gelişi ile ilgili yapılan törenler.

10 Kasım 1953 : Büyük Ata’nın Muazzez Naaşı’nın Etnoğrafya Müzesi’nden Anıtkabir’e defni sırasında Kıbrıs Türklerini temsil eden heyetin başında yer alması.

Mayıs 1955 : KITEMB. Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği adlı yeraltı örgütünü kurması.

4.9.1955 : Londra’da Kıbrıs Türk Cemiyeti’nin düzenlediği mitingte Kıbrıs Türk halkının Lideri olarak Londra’da Trafalgar Meydanı’nda 5000 Kıbrıslı Türk’e konuşma yapması.

Eylül 1955 : KITEMB’i feshedip öncülüğünde VOLKAN ( Var Olmak Lazımsa Kan Akıtmamak Niye ) adlı yeraltı teşkilâtını kurması ve başkanlığına Şakir Özel’in getirilmesi.

13.4.1956 : Dr. Fazıl Küçük’ün Evkaf Yüksek Konseyi başkanlığına seçilmesi.

15.4.1956 : Evkaf’ın idaresinin Kıbrıslı Türkler tarafından teslim alınması ve Dr. Fazıl Küçük’ün Evkaf avlusunda göndere bayrak çekmesi.

25.12.1956 : Faiz Kaymak’la birlikte T.C Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ı ziyareti.

1957 yılında Millî Parti’nin adını Rumların Enosis istemlerine karşı olarak “ Kıbrıs Türktür” olarak değiştirdi.

31.12.1957 : Dr. Fazıl Küçük, EOKA terörünü Türkiye’deki ilgililere anlatmak ve halkı bilinçlendirmek için Türkiye’ye gitti.

27.4.1958 : Lefkoşa’da ayrı Türk belediyeleri olması için düzenlenen miting.

23.5.1958 : Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş Türkiye’de temaslarda bulunmak üzere birlikte Türkiye^ye gittiler.

1958 : Halkın Sesi gazetesinin İngilizce haftalık nüshasını yayınlaması.

1958 : Zürih’te yapılan Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarının birinci ayağına Kıbrıs Türk Halkını temsilen katılması.

17 Şubat 1959 : Londra’da yapılan konferansta Kıbrıs Türk Halkını temsil etti. Üç kişilik heyete başkanlık etti.

3.12.1959 : Rakipsiz olarak Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkan Muavini seçildi.

16.8.1960 : Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilanı ve Cumhurbaşkan Muavini olarak seçilmesi.

1960 : Cumhurbaşkan Muavini olarak Türkiye’ye ilk ziyareti.

21.11.1961 : Babası Mehmet Hüseyin Küçük’ün ölümü.

5.1.1961 : Beyrut’u ziyaret temesi.

1962 : Amerika Başkan Yardımcısı Lyndan Johnson’u Girne Kapısı’ndaki tarihi konutunda kabul etmesi ve Johnson’un konutun balkonundan halka konuşması.

10.3.1962 : Kıbrıs limanlarını ziyaret eden altıncı filoya bağlı USS Forrestal uçak gemisini ziyaret.

29.4.1962 : Limasol’da büyük katılımlı izci festivaline katılıp konuşma yapması.

13.2.1963 : Batı Almanya’yı 7 gün resmi ziyaret.

7.3.1963 : Hindistan’a 5 gün resmi ziyaret.

7.10.1963 : Kıbrıs limanlarını ziyaret eden 6. Filo’nun Komutanı Amiral W.M.E Gentner’in Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı olarak davet edilmesi ve filoyu ziyaret etmesi.

21.12.1963 : Rum saldırılarının ardından Türklerin oluşturduğu Genel Komite’nin başkanlığını yaptı.

27.12.1967 : Kurulan Geçici Türk Yönetimi’nin başkanlığını yaptı.