“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı

YDÜ’deki Kıbrıs Sanat Merkezi’nde 38 sanatçının 103 eserinden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 11 Ocak 2019'a kadar ziyaret edilebilecek. Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele sergisi ise 15 Ocak’ta açılacak

Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü Aınısına 15 Ocak’ta Sergi Açılacak.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Merkezi’ne bağlı Kıbrıs Sanat Merkezi’nde, 38 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 103 eserden oluşan “Cumhuriyet Sergisi”'ne sanatseverlerin ziyaretleri sürüyor.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nin üçüncü sergisine ev sahipliği yaptığı etkinlik sanatseverler tarafından büyük beğeniyle takip ediliyor.

Küratörlüğünü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün yaptığı, farklı tekniklerle hazırlanan resim, heykel, seramik, baskı resim ile fotoğraf gibi eserlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 11 Ocak 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk mücadele tarihi lideri Dr. Fazıl Küçük anısına da sergi hazırlıkları başladı. İlk sergi 15 Ocak 2019 tarihinde gerek Yakın Doğu Üniversitesinde çalışan gerekse de ülkemiz sanatçılarının katılımı ile Kıbrıs Türk Mücadele tarihi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeni ile bir sergi açılacak.

Açıklamada, gerek Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak gerekse de Milli Tarih Müzesinin envanterini zenginleştirmek amacıyla ülkemiz sanatçıları tarafından hazırlanacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisinin, Kıbrıs Türk toplumu liderleri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 15 Ocak 2019 tarihinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezinde açılacağı duyuruldu.

DR. FAZIL KÜÇÜK VE MİLLİ MÜCADELE SERGİSİNE ÜLKEMİZ SANATÇILARINA ESERLERİ İLE KATILIM ÇAĞRISI

Kıbrıs Türklerinin başlattığı istiklal mücadelesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in Sanat Danışmanı ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk, ülkemiz tarihi açısından önem taşıyan ve 15 Ocak’ta açılacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisine, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerle katkıda bulunması için tüm sanatçılara çağrı yaptıklarını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Hastürk, sergiye katılmayı arzu eden sanatçıların sergi ile ilgili detaylı bilgileri belirtilen iletişim adreslerinden alabileceğini belirterek, sergide yer alacak eserlerin ise 2020’de açılacak olan Milli Tarih Müzesi envanterine kaydedilerek ileriki nesillere aktarımının sağlanacağını söyledi.

PROF. DR. ALİ EFDAL ÖZKUL: “YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BU TOPRAKLARA KÖKLEŞEREK MÜCADELE MİRASINA SAHİP ÇIKMAYI VEFA BORCU BİLİR”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk halkının 445 yıldır varoluş mücadelesi verdiği bu topraklarda köklerini, kültürel değerlerini, koruyarak, sahiplenerek, tarihe mal olmuş mücadele mirasını nesilden nesile aktararak bugünlere kadar geldiğini belirterek Yakın Doğu Üniversitesinin de yüzyıllardır bu mücadele mirasının bir eseri olduğunu söyledi.

Çalışanı, mezunu ve öğrencisi ile on binlere ulaşan Yakın Doğu Ailesinin de, tıpkı tüm Kıbrıslı Türkler gibi kendisine bu tarifsiz değerdeki mücadele mirasını bırakanlara sonsuz bir vefa borcu olduğunu belirten Prof. Dr. Özkul, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bu yana attığımız her adımı, üst üste koyduğumuz her taşı anlatırken hep kökleşmeyi hedefledik” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in kendilerine yön verirken “Her gün daha da kökleşin, adamıza öyle bir kök salın ki bizleri buralardan söküp atmak imkânsız olsun, toplum kendini daha güvende hissetsin, gençler köklerinin gücünden güç alsın” diye öğütler verdiğini anlatan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesinin hem bilime hem sağlığa hem de sanata yaptıkları her yatırımın altında bu temel felsefenin yer aldığını kaydetti.

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in öngörüsü ve vizyonuyla, Kıbrıs Türk varlığını tescilleyen önemli bir mihenk taşı olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin hayata geçirildiğini aktaran Prof. Dr. Özkul, hem gençlere hem de gelecek kuşaklara kendimizi daha iyi anlatabilmek, onların kendilerini daha iyi tanımlayabilmeleri için 2016 yılında Milli Tarih Müzesi kurulması için çalışmalara başlandığını aktardı.

KIBRIS TÜRKÜ’NÜN MÜCADELESİNİ GÖRSELLERLE CANLANDIRACAK MİLLİ TARİH MÜZESİ 2020 YILINDA KAPILARINI AÇACAK

Milli Tarih Müzesi ile ilgili olarak da bilgiler veren Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, müzenin 2020 yılında ziyarete açılacağını bildirdi.

Prof. Dr. Özkul şöyle konuştu: “Müzemiz, Kıbrıs Türkü’nün tarihi 1570-71 Kıbrıs’ın fethiyle başlatılarak İngiliz sömürge dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçiş ve ana tema olan 1955’ten günümüze Millî Mücadele yılları yer alacak şeklinde düzenlendi. Kıbrıs Türkü’nün adaya gelişinden bugüne görsel ve işitsel malzemelerin yer alacağı müzede o döneme ait giysi, silah, taşıt gibi malzeme yanında yine döneme ait önemli tarihsel belgeler de sergilenecek. Milli Tarih Müzemiz 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacaktır.”

Sergiye Katılım ve Detaylı Bilgi için İletişim…

Hazırlık aşaması devam eden “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergi”sine katkıda bulunmak isteyen sanatçıların Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk’e 0392 2236464/5251 no’lu telefon numarasından veya aliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile mustafa.hasturk@neu.edu.tr mail adreslerinden ulaşılabilirler.