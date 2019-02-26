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Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” sergisini herkes görmeli

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Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencileri sorumlu öğretmenleriyle birlikte, Kıbrıs Sanat Merkezi’nde sergilenen “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret ettiler.

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Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” sergisini herkes görmeli
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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi gezen öğrencilere, Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele yılları hakkında bilgiler verildi.

Gezide öğrencilere eşlik eden Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Rasim Taş, Kıbrıs Türk toplumuna büyük katkısı olan ve Türk toplumunun bu güne gelmesinde önemli bir mihenk taşı olan Dr. Küçük hakkında çocuklara görsel ve işitsel bilgi ile belgeleri göstermek amacıyla “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” sergisine geldiklerini söyledi.

Özenerek hazırlanan bir sergi olduğunu ve herkesin bu sergiyi ziyaret etmesi gerektiğini belirten Rasim Taş, “Sergi gerçekten özenerek yapılan bir sergi oldu. Tüm halkımızın gelip bu sergiyi görmesi gerekmektedir. Çünkü geçmişimiz, Kıbrıs Türk toplumunun geçmişi gerçekten zor ve meşakkati olmuştur. Bu zorluk ve meşakkatli geçmişi bugünkü nesile bizlerin aktarması gerekiyor. Şayet aktaramazsak geçmişten bihaber bir gençlik yetiştirmiş oluruz. Bu vesileyle “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi çocuklarımıza sunmamıza yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz.

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