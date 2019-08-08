DR. FAZIL KÜÇÜK VAKFI BURS DUYURUSU

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Halkı’nın, varoluş mücadelesinin lideri ve halkımızı en zor günlerinde her koşul ve ortamda başarı ile savunan Dr. Fazıl KÜÇÜK’ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman O’nun adının yer etmesine, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için “DR. FAZIL KÜÇÜK BURSU” verecektir.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsamaktadır.

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 8 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapılacak ve 16 Eylül 2019’da sona erecektir.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak olan değerlendirme ile aday ve yedek bursiyerler arasından başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak belirlenecektir.

Burslardan 2019 – 2023 yılları arasında yararlanılacaktır. Dönem sonunda başarı ortalaması LAÜ 2,0 ve diğer üniversitelerde2,50’nin altında olan öğrencilerin bursları iptal olacaktır.

Burslara başvurmak isteyenler 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabileceklerdir. Detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde 228 66 87 – 228 71 81 no’lu telefonlardan alınabilir.

Dr. Fazıl Küçük Bursu Verilecek Üniversiteler ve Burs Miktarları



-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 4

(Eczacılık, Hukuk ve Tıp Fakülteleri hariç)



-Lefke Avrupa Üniversitesi 1

(Diş Hekimliği hariç)

-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Yeni Medya ve Gazetecilik (Türkçe) 2

Kamu Yönetimi (İngilizce) 2

Siyaset Bilimi (İngilizce) 2

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 2

Aktüerya Bilimleri (İngilizce) 2

Aktüerya bilimi insanların; doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rastgeleliğe bağlı, öngörüleme-yen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerler, bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programlarını oluşturmak üzere eğitim alırlar.

BAŞVURULARI https://www.facebook.com/drfazilkucukmuzesi/ linkinden yapabilirsiniz

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Basın Bürosu