DR. Fazıl Küçük Müzesi

1920 yılında inşa edilen kesme sarı taştan yapılan bina Lefkoşa’da Girne Caddesi’ndedir. Konut, Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından 1930’ların sonlarında satın alınmıştır.





Dr. Fazıl Küçük, 1938 yılında klinik olarak açtığı bu binanın üst kattaki 2 odasını da yatılı hastaları için düzenlemiştir. Cuma günleri yoksul halka ücretsiz muyane günü olarak belirlemiştir. Cuma gününü seçmesinin bir nedeni de köyde yaşayan halkın genellikle o gün Lefkoşa’ya gelmesidir. Hastaları ücretsiz muayene ettiği gibi ilaçlarını da laboratuvarda kendi hazırlardı. Hazırlayamazsa da eczaneden ilaç almaları için parasını verirdi.

1946 yılında evlendikten sonra üst katı tamamen ev olarak kullanmaya başladı.



Müze 14 Mart 1997’de ailesi tarafından ilk özel müze olarak açılmıştır. 2002 yılında ise kamulaştırılmıştır. Önceleri sadece salon, çalışma odası, muayenehanesi ve laboratuvar müze olarak düzenlenmişti. 2015 Ocak ayında başlayan restorasyon 2016 Nisan ayında tamamlanarak tüm bina müze olarak açılmıştır. Restorasyon, 8. Dönem Meclis Başkanı Sn. Sibel Siber’in girişimleri ve TC Ekonomi ve Kalkınma Ofisi’nin katkıları ile gerçekleştirilmiştir.



20 Nisan 2016’da yeniden açılan müze, 11 odadan oluşmaktadır. Alt katta bir salon, çalışma odası, muayene odası, laboratuvar ve danışma odası bulunmaktadır.

Üst kat, bir salon, mutfak, yemek odası, 1973 sonrası kullanılan yemek odası, misafir odası, çocuk yatak odası ve Dr. Küçüğün yatak odasından oluşmaktadır.