Dr. Fazıl Küçük anı parasına yoğun ilgi

Dr. Küçük Müzesi’nde 4 Kasım’dan itibaren satışına başlanan Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası’na halkın yoğun ilgisi sürüyor

Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası’nın satışları devam ediyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı bünyesinde bulunan Dr. Küçük Müzesi’nde 4 Kasım’dan itibaren satışına başlanan “0” Euro Anı Parasına halkın ilgisinin oldukça fazla olduğu bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası tarafından 10 bin adet basılan ancak sadece bin beş yüz adeti ülkemizde satışa sunulan Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası’ almak isteyen vatandaşların Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ulaşmaları gerekiyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada yaklaşık 15 gün önce satışına başlanan ve halkın yoğun ilgisinin olduğu Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası’nın tükenmekte olduğu ve bu paradan almak isteyenlerin mutlaka müracaat etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.