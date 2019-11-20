banner255
banner69
Minik Deniz taburcu oldu
Minik Deniz taburcu oldu
12 0
Keyif alıp, keyif veriyorlar
Keyif alıp, keyif veriyorlar
131 0
 
İtalya'dan rekor seri
İtalya'dan rekor seri
19 0
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
510 0
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
27 0
Cami yerine çöplük oldu
Cami yerine çöplük oldu
25 0
Garga zirveye kanatlanıyor
Garga zirveye kanatlanıyor
62 0
banner82

Dr. Fazıl Küçük anı parasına yoğun ilgi

banner27

Dr. Küçük Müzesi’nde 4 Kasım’dan itibaren satışına başlanan Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası’na halkın yoğun ilgisi sürüyor

Dr. Fazıl Küçük anı parasına yoğun ilgi

Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası’nın satışları devam ediyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı bünyesinde bulunan Dr. Küçük Müzesi’nde 4 Kasım’dan itibaren satışına başlanan “0” Euro Anı Parasına halkın ilgisinin oldukça fazla olduğu bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası tarafından 10 bin adet basılan ancak sadece bin beş yüz adeti ülkemizde satışa sunulan Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası’ almak isteyen vatandaşların Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ulaşmaları gerekiyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada yaklaşık 15 gün önce satışına başlanan ve halkın yoğun ilgisinin olduğu Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası’nın tükenmekte olduğu ve bu paradan almak isteyenlerin mutlaka müracaat etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.