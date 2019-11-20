Çocuklar, Dr. Küçük’ün hayatını dinledi

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'nun davetlisi olarak düzenlenen etkinliğe katılan Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, anılarını ve Dr. Küçük’ün hayatını çocuklarla paylaştı

Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'nun davetlisi olarak 15 Kasım KKTC'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kurum Müdürü Ayşe Coşar, etkinliğin başında bir konuşma yaparak törene katılımlarından dolayı Mehmet Küçük'e teşekkür belgesi takdim etti. Coşar, KKTC’nin bugünlere gelmesinde ve Kıbrıs Türkü’nün var olmasında en büyük paya sahip olan Dr. Küçük’ü oğlu Mehmet Küçük’ün anlatımıyla öğrenmenin çocuklar için çok önemli olduğunu belirterek Mehmet Küçük’e katılımından dolayı bir kez daha teşekkür etti.

Mehmet Küçük de davet edilmesinden dolayı kurum yönetimine teşekkür ederek babası Dr. Fazıl Küçük’le ilgili bilgiler aktararak onunla ilgili anılarını küçük öğrencilerle paylaştı.

Etkinlikte çocuklar, Mehmet Küçük'e büyük ilgi göstererek ona babası Dr. Küçük ile ilgili sorular sordular.

Etkinlik sırasında küçük bir öğrenci Dr. Küçük’le ilgili şiir de okuyarak duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.