banner255
banner69
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
43 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
379 0
 
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
141 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
59 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
71 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
19 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
12 0
banner82

Cezaevi Müdürlüğü’nden örnek davranış

banner27

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, Anıttepe’de temizlik ve onarım çalışması başlattı

Cezaevi Müdürlüğü’nden örnek davranış
banner267

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, örnek bir davranış sergileyerek, Anıttepe’de temizlik ve bakım onarım çalışması başlattı.

Görevli gardiyanlar eşliğinde Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ebedi istirahatgahı olan Anıttepe’ye götürülen bir grup mahkum, burada önce temizlik yaptı, ardından da duvarları boyadı.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem de geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan bakım onarım işlemini bizzat yerinde inceledi.

Anıttepe’ye gelerek bakım çalışmalarını yakından izleyen Metin Bilmem, mahkumlara karşı gösterdiği ilgiyle de takdir topladı.

Öte yandan Anıttepe’de yapılan bu bakım çalışmasını gören vatandaşlar Merkezi Cezaevi yönetimine övgü yağdırdı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.