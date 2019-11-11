Cezaevi Müdürlüğü’nden örnek davranış

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, Anıttepe’de temizlik ve onarım çalışması başlattı

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, örnek bir davranış sergileyerek, Anıttepe’de temizlik ve bakım onarım çalışması başlattı.

Görevli gardiyanlar eşliğinde Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ebedi istirahatgahı olan Anıttepe’ye götürülen bir grup mahkum, burada önce temizlik yaptı, ardından da duvarları boyadı.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem de geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan bakım onarım işlemini bizzat yerinde inceledi.

Anıttepe’ye gelerek bakım çalışmalarını yakından izleyen Metin Bilmem, mahkumlara karşı gösterdiği ilgiyle de takdir topladı.

Öte yandan Anıttepe’de yapılan bu bakım çalışmasını gören vatandaşlar Merkezi Cezaevi yönetimine övgü yağdırdı.