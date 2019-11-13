Başbuğ ile Dündar’a anlamlı hediye

Dr. Küçük Vakfı, İlker Başbuğ ile Uğur Dündar’a “Dr. Fazıl Küçük adına basılan 0 Euro Anı Parası ve “Kendi Anlatımı İle Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” kitabı takdim etti

10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde KKTC Başbakanlığı’nın organize ettiği “İki Toplumun Milletle Buluşması Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü” adlı panel Türkiye’nin 26’ncı Genel Kurman Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Panele konuşmacı olarak katılan 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral M. İlker Başbuğ ile Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar’a Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük adına basılan 0 Euro Anı Parası ve “Kendi Anlatımı İle Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” kitabı takdim edildi.

Vakıf yönetim kurulu üyesi Ayşe Dilek Orhan tarafından takdim edilen anı parası ve kitap için Orgeneral M. İlker Başbuğ ile Gazeteci-Yazar Uğur Dündar vakıfa teşekkür ettiler.

Uğur Dündar, 10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk’ün sevgi ve rahmetle anıldığını, 15 Kasım’da ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıldönümünün kutlanacağını belirterek, coğrafyadaki gelişmeler bakıldığında Ulu önder Atatürk’ün yurtta Barış dünyada barış öngörüsünün ne kadar geçerli olduğunu ve KKTC’nin kuruluşunun da çok büyük bir vizyon sonucunda gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye’nin 26’ncı Genel Kurman Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da, 10 Kasım ertesinde düzenlenen bu panelin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, “Burada sizlerle Atatürk’ü konuşmak, Kıbrıs’ı konuşmak, gerçekten benim için de çok ayrıcalıklı bir durum. Bu fırsatı yarattığı için sayın başbakanımıza teşekkür ederim dedi.