Arter’den, Dr. Küçük Vakfı’na tam destek

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın taleplerine tam destek verdi ve liderimiz Dr. Küçük’ün yaptıklarının ve söylediklerinin her zaman hatırlanması gerektiğini ifade etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük ve bazı Yönetim Kurulu Üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Vakıf heyeti, “Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” kitabını takdim ederken, toplum liderimizin yaşatılması için Gazimağusa’da heykelinin yapılması taleplerini iletti.

Heyet ayrıca, Başkan İsmail Arter’e Avrupa Merkez bankasının Dr. Fazıl Küçük’ün anısına bastığı sembolik Euro kağıt parayı da takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün yaptıklarının ve söylediklerinin her zaman hatırlanması gerektiğini ifade ederek, bunu yapmanın çok büyük önemi ve değeri olduğunu ifade etti. Vakıf ve Belediyenin bu yöndeki çalışmalarına tam destek vereceğini ifade eden Başkan Arter, Vakıfla birlikte yapacakları işlerin belli bir takvime göre planlanmasını ve aksamamasını istedi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük ise, Vakıf olarak ziyaret ettikleri Başkan İsmail Arter’den Dr. Fazıl Küçük’ün heykelinin yapılması için yer tahsisi konusunda veya bir caddeye isminin verilmesi konusunda taleplerinin olduğunu ifade ederek, Dr. Fazıl Küçük’ün ismini taşıyan spor kompleksi için neler yapılabileceklerini konuştuklarını söyledi. Küçük, Gazimağusa’da Dr. Fazıl Küçük’ün isminin birçok yere verilmesinden dolayı mutlu olduklarını Gazimağusa halkının Dr. Fazıl Küçük’ün anısını iyi bir şekilde yaşattığı için minnettar olduğunu söyledi.

Görüşmenin sonunda “Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” Kitabı’nın Akıle Ruh Ekizoğlu ile birlikte yazarı olan Nihat Ekizoğlu, kitabı Başkan İsmail Arter’e takdim etti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Arter’i ziyaret etti

Nihat Ekizoğlu, “Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” kitabını, Arter’e takdim etti