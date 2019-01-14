92 sanatçı 165 eseriyle Dr. Küçük anılacak

92 sanatçı 165 özgün eseriyle ölümünün 35. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük’ü Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi tarafından düzenlenen “Dr Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” temalı sergide anıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi ile anıyor. “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” sergisi 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Merkezi’nde yer alacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” sergisinin açılışı, 15 Ocak 2019 Salı günü saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ortak katkılarıyla Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi kapsamında oluşturulan sergide, gerek Kıbrıs Türk Milli Mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü temsili objeler yer alacak. Sergide Plastik sanatlar alanında 92 sanatçı tarafından yapılmış 165 eser sergilenecek.

FARKLI TEKNIKLER KULLANILARAK HAZIRLANAN ESERLER TARIHI CANLADIRACAK…

Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele temalı sergide sergilenecek eserler arasında yağlı boya ve akrilik tablolar, seramik/heykel çalışmalar, üst üste bindirme tekniği ile hazırlanan tarihi fotoğraflar, kolaj, video grafik, dijital illüstrasyon, dijital baskı ve linol baskı teknikleri ile hazırlanmış eserler bulunuyor. “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” ile ilgili birçok teknikte yapılmış çeşitli eserlerin sergileneceği sergide, Dr. Fazıl Küçük’e ait bire bir tasvir edilmiş bir adet silikon heykel de bulunuyor. Sonraki dönemde ise Dr. Fazıl Küçük’ün heykeline yeni heykeller eklenecek.

BIR AY BOYUNCA ZIYARET EDILEBILECEK…

Sergide ayrıca, Milli Mücadele yıllarında yaşamış olan birçok olaya tanıklık etmiş, Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına ait fotoğraflar da yer alacak. Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarının “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı fotoğrafların da yer alacağı sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

KIBRIS TOPLUMUNA İZ BIRAKANLAR KIBRIS MILLI TARIH MÜZESI’NDE YAŞATILACAK…

Kıbrıs Türk toplumunun belirleyeceği Kıbrıs toplumuna yön veren, iz bırakan hâli hazırda aramızda yaşayan ve aramızdan ayrılan şahsiyetlerin heykelleri de yapılarak Kıbrıs Milli Tarih Müzesinde sergilenecek. Kıbrıs Milli Tarih Müzesinde sergilenecek olan heykelleri belirlemek için yapılan anket çalışması ise devam ediyor. Ankete www.neu.edu.tr web adresine girerek katılım yapılabiliniyor.

“KIBRIS TÜRK MİLLİ TARİH MÜZESI’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” temalı serginin Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi envanterini zenginleştirmek ve Kıbrıslı Türklerin 445 yıldır bu topraklarda verdikleri varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktarnak için düzenlendiğini söyledi.

Prof. Dr. Özkul, “Atalarımızın bu topraklarda yıllarca verdikleri destansı mücadeleyi gelecek nesillere taşımak Kıbrıs Millî Tarih Müzesinin en büyük misyonları arasında yer alıyor” dedi.

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in öngörüsü ve vizyonuyla, Kıbrıs Türk varlığını tescilleyen önemli bir mihenk taşlarından birisi olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nin hayata geçirildiğini aktaran Prof. Dr. Özkul, hem gençlere hem de gelecek kuşaklara kendimizi daha iyi anlatabilmek, onların kendilerini daha iyi tanımlayabilmeleri için Kıbrıs Türkü’nün adaya gelişinden bugüne görsel ve işitsel malzemelerin yer alacağı müzede o döneme ait giysi, silah, taşıt gibi malzeme yanında yine döneme ait önemli tarihsel belgeler de sergilenecek olan müzenin 2020 yılında kapılarını açacağını yineledi. Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak amacıyla ülkemiz sanatçıları tarafından hazırlanan ve gerek Dr. Fazıl Küçük’ü ve gerekse de milli mücadele yılları anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerden oluşan serginin, daha sonra Türki Cumhuriyetler’de sergileneceğini aktaran Prof. Dr. Özkul, bu sayede hem Kıbrıs Türk halkının hem varoluş mücadelesini hem de kimliğini dünyayla buluşturmasını sağlayacağını belirtti.

Serginin, 14 Türkî Cumhuriyet ve Toplulukta sergileneceğini de belirten Prof. Dr. Özkul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ülkemiz sanatçılarının Türki Cumhuriyetiler ve topluluklarında tanınmasına vesile olacak olması açısından büyük önem arz ettiğini, Türki Cumhuriyetler ve toplulukları ile gönül bağıyla kurulan dostluğun da pekişmesini sanat yoluyla perçinleneceğini kaydetti.