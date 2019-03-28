“Dr. Küçük Müzesi, KKTC’deki en çağdaş müze”

Yrd. Doç. Dr. Sevilay Atmaca, Dr. Küçük Müzesi’nin KKTC’deki en iyi ve çağdaş müze olduğuna dikkat çekti

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün hayatının geçtiği yer olan Dr. Fazıl Küçük Müzesi ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri “Kültürel Varlıkların Korunması ve Müze Eğitimi” kapsamında KKTC’deki en iyi ve çağdaş müze örneği olarak Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundular.

Yrd. Doç.Dr. Sevilay Atmaca eşliğinde müzeyi ziyaret eden öğrenciler, Dr. Fazıl Küçük’ün sosyal ve günlük yaşamını, milli mücadeleye katkılarını ve mesleki yaşamı hakkında bilgi topladılar.

Yrd. Doç.Dr. Sevilay Atmaca, Dr. Küçük Müzesi’nin KKTC’deki en iyi ve çağdaş müze olduğuna dikkat çekerek bu kapsamda öğrencileriyle müzeye ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öğrenciler, müzeyle ilgili bütün detayları büyük bir ilgi ile izleyip, çalışma odası, muayenehane, laboratuvar , mutfak, yemek odası ve yatak odalarını, Dr. Küçük’e armağan edilen hediyeleri, Dr. Küçük’ün Cumhurbaşkanı muavini olarak yapmış olduğu resmi ziyaretleri, giydiği kıyafetleri, kullandığı eşyaları, lise yıllarından başlayarak hayatını konu alan fotoğrafları inceleyip bilgileri topladılar.

DR.FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Öte yandan Alayköy Köy Kadın Kursu’ndan 45 kursiyer öğretmenleri Behiye Pekdoğan ile birlikte Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Kursiyerler bol bol fotoğraf çektirip, Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını konu alan belgeseli de izledikten sonra tüm müzeyi gezerek hayranlıklarını dile getirdiler.

Okulların da büyük ilgi gösterdiği Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni bulunduğumuz hafta içerisinde 23 Nisan İlkokulu’ndan 180 öğrenci, Lapta İlkokulu’ndan da 65 öğrenci ve Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’ndan 60 öğrenci öğretmenleri eşliğinde gezdiler.

Alayköy Kadın Kursu kursiyerleri

Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokul

Girne 23 Nisan İlkokulu

UKÜ öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Sevilay Atmaca

UKÜ’lü öğrenciler