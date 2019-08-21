Bu havayı solumak gurur veriyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Dr. Küçük Müzesi’ni ziyaret etti, müzeyle ilgili bütün detayları büyük bir ilgi ile izledi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün müzesini dün ziyaret etti.

Karakoç’a ziyaretinde Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu da eşlik etti.

Necmi Karakoç, ziyarette Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük ile görüştü ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi sorumlusu Ayfer Aslan’dan müzeyle ilgili bilgiler aldı.

Karakoç, müzeyle ilgili bütün detayları büyük bir ilgi ile izlerken, Kıbrıs Türkü’nün anavatanı Türkiye ile ilelebet var olma mücadelesinde büyük bir mücadele gösterdiğini belirtti.

Müzeyi gezerken “Bu havayı solumak ve burada bulunmak bana onur ve gurur veriyor” diyen Karakoç, müzeyi oluşturan ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nı yaşatanlara teşekkür etti.

Mehmet Küçük ise ziyaretin kendilerini duygulandırdığını belirterek, herkesin bu müzeye sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Küçük, yılladır Dr. Küçük’ün Kıbrıslı Türkler’in var oluş mücadelesini yeni nesillere aktarmak için uğraştıklarını kaydetti.