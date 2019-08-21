 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
23 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
72 0
 
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
18 0
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
38 0
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
173 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
23 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
18 0
banner82

Bu havayı solumak gurur veriyor

banner27

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Dr. Küçük Müzesi’ni ziyaret etti, müzeyle ilgili bütün detayları büyük bir ilgi ile izledi

Bu havayı solumak gurur veriyor
banner267

 

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün müzesini dün ziyaret etti.

Karakoç’a ziyaretinde Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu da eşlik etti.

Necmi Karakoç, ziyarette Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük ile görüştü ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi sorumlusu Ayfer Aslan’dan müzeyle ilgili bilgiler aldı.

Karakoç, müzeyle ilgili bütün detayları büyük bir ilgi ile izlerken, Kıbrıs Türkü’nün anavatanı Türkiye ile ilelebet var olma mücadelesinde büyük bir mücadele gösterdiğini belirtti.

Müzeyi gezerken “Bu havayı solumak ve burada bulunmak bana onur ve gurur veriyor” diyen Karakoç, müzeyi oluşturan ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nı yaşatanlara teşekkür etti.

Mehmet Küçük ise ziyaretin kendilerini duygulandırdığını belirterek, herkesin bu müzeye sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
Mehmet Küçük, yılladır Dr. Küçük’ün Kıbrıslı Türkler’in var oluş mücadelesini yeni nesillere aktarmak için uğraştıklarını kaydetti.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.