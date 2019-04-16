3 yılda 45.000 ziyaretçi

Dr. Küçük Müzesi, 20 Nisan 2016-15 Nisan 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı 44.254 kişi tarafından ziyaret edildi.

DR. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Küçük’ün ailesi tarafından 14 Mart 1997’de ilk özel müze olarak açılan Dr. Fazıl Küçük Müzesi, 2002 yılında kamulaştırıldı ve ilk olarak sadece salon, çalışma odası ve muayenehanesi müze olarak düzenlendi. 15 Ocak 2015’te başlayan restorasyon 20 Nisan 2016 tarihinde tamamlanarak tüm bina müze olarak açıldı. Restorasyon, Dönemin Meclis Başkanı Sibel Siber’in girişimleri ve TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkıları ile gerçekleştirildi.

1920 yılında inşa edilen kesme sarı taştan yapılan bina, Lefkoşa’da Girne Caddesi’nde bulunuyor. Bina, Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından 1930’lu yılların ortalarında satın alındı.

Dr. Fazıl Küçük, 1938 yılında klinik olarak açtığı bu binanın üst kattaki 2 odasını da yatılı hastaları için düzenledi. Cuma günlerini ise yoksul halka ücretsiz muayene günü olarak belirledi. Cuma gününü seçmesinin bir nedeni de köyde yaşayan halkın genellikle o gün Lefkoşa’ya gelmesi. Küçük, hastaları ücretsiz muayene ettiği gibi ilaçlarını da laboratuvarda kendi hazırlar, hazırlayamazsa da eczaneden ilaç almaları için parasını verirdi.

Dr. Küçük’ün cuma günleri yoksul hastaları ücretsiz muayene etmesi anısına müze 19 Nisan Cuma günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği müze 11 odadan oluşmakta. Alt katta bir salon, çalışma odası, muayene odası, laboratuvar ve danışma odası;

Üst katta ise bir salon, mutfak, yemek odası, misafir odası, çocuk yatak odası ve Dr. Küçük’ün yatak odası bulunmakta.

Bina; doktorun evi, muayenehanesi ve ofisi olarak kullandığı dönemde birçok devlet adamı, gazeteci, siyasetçi ve halk tarafından ziyaret edildi.