Zirvedekiler kayıpsız

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Spor Birliği, Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı galip kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Spor Birliği, Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı galip kapattılar.Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Minareliköy, LEGEND’i yenerek namağlup unvanını korumayı başardı. Ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Vadili Darts Derneği’ni 11-5 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi. Lefkoşa Spor Birliği, Beyarmudu Belediyesi’ni 14-2 yenerek haftayı 3 puanla tamamladı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 13’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 12 11 1 0 132 60 34 72

2.Gönyeli Av.At.K. 11 7 1 3 96 80 22 16

3.Lefkoşa Darts Birliği 11 7 1 3 112 64 22 48

4.Lefkoşa Spor Birliği 11 5 1 5 98 78 16 20

5.Beyarmudu Belediyesi 11 3 1 7 68 108 10 -40

6.LEGEND 11 3 1 7 75 101 10 -26

7.Vadili Darts Derneği 11 0 0 11 43 133 0 -90