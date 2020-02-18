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Zirvedekiler kayıpsız

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Yedi takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Spor Birliği, Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı galip kapattılar

Zirvedekiler kayıpsız

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Spor Birliği, Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı galip kapattılar.Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Minareliköy, LEGEND’i yenerek namağlup unvanını korumayı başardı. Ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Vadili Darts Derneği’ni 11-5 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi. Lefkoşa Spor Birliği, Beyarmudu Belediyesi’ni 14-2 yenerek haftayı 3 puanla tamamladı. 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 13’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.Minareliköy                       12     11     1       0       132   60     34     72

2.Gönyeli Av.At.K.                11     7       1       3       96     80     22     16

3.Lefkoşa Darts Birliği          11     7       1       3       112   64     22     48

4.Lefkoşa Spor Birliği           11     5       1       5       98     78     16     20

5.Beyarmudu Belediyesi      11     3       1       7       68     108   10     -40

6.LEGEND                           11     3       1       7       75     101   10     -26

7.Vadili Darts Derneği          11     0       0       11     43     133   0       -90

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