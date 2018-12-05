Zirve Lefkoşalılar’ın

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Lefkoşa Spor Birliği ligin zirvesinde kayıpsız olarak haftayı kapatırken, Lefkoşa Darts Birliği averajla ve kayıpsız ikinci sırada yerini aldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasında Marmara, Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Derneği, Taşkınköy ve Göçmenköy rakiplerini mağlup etti. Lefkoşa Spor Birliği ligin zirvesinde kayıpsız olarak haftayı kapatırken, Lefkoşa Darts Birliği averajla ve kayıpsız ikinci sırada yerini aldı. Haftanın en farklı galibiyetini konuk ettiği Mağusa Kültür Derneği’ni 16-0 mağlup eden Marmara elde etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Marmara-Mağusa Kültür Derneği: 16-0

Lefkoşa Spor Birliği-Düzova: 14-2

Diamond Child-Lefkoşa Darts Birliği: 2-14

Taşkınköy-Gazimağusa Darts Birliği: 9-7

Mesarya Darts Birliği-Göçmenköy: 5-11

Düzkaya (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 4 4 0 0 53 11 12 42

2.Lefkoşa Darts Birliği 5 4 0 1 56 24 12 32

3.Düzkaya 4 3 1 0 50 14 10 36

4.Marmara 5 3 1 1 53 27 10 26

5.Taşkınköy 4 3 0 1 34 30 9 4

6.Göçmenköy 5 2 1 2 35 45 7 -10

7.Gazimağusa Darts Birliği 5 2 0 3 38 42 6 -4

8.Dıamond Child 5 1 1 3 30 50 4 -20

9.Düzova Gençlik 5 1 0 4 28 52 3 -24

10.Mesarya Darts Birliği 4 0 0 4 18 46 0 -28

11.Mağusa Kültür Derneği 4 0 0 4 5 59 0 -54