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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Zirve Lefkoşalılar’ın

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Lefkoşa Spor Birliği ligin zirvesinde kayıpsız olarak haftayı kapatırken, Lefkoşa Darts Birliği averajla ve kayıpsız ikinci sırada yerini aldı

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Zirve Lefkoşalılar’ın
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasında Marmara, Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Derneği, Taşkınköy ve Göçmenköy rakiplerini mağlup etti. Lefkoşa Spor Birliği ligin zirvesinde kayıpsız olarak haftayı kapatırken, Lefkoşa Darts Birliği averajla ve kayıpsız ikinci sırada yerini aldı. Haftanın en farklı galibiyetini konuk ettiği Mağusa Kültür Derneği’ni 16-0 mağlup eden Marmara elde etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Marmara-Mağusa Kültür Derneği: 16-0

Lefkoşa Spor Birliği-Düzova: 14-2

Diamond Child-Lefkoşa Darts Birliği: 2-14

Taşkınköy-Gazimağusa Darts Birliği: 9-7

Mesarya Darts Birliği-Göçmenköy: 5-11

Düzkaya (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU        

TAKIMLAR                                                                          O   G   B   M   A     Y      P     AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                                                      4    4    0   0     53    11    12   42

2.Lefkoşa Darts Birliği                                                     5    4    0   1     56    24    12   32

3.Düzkaya                                                                           4    3    1   0     50    14    10   36

4.Marmara                                                                         5    3    1   1     53    27    10   26

5.Taşkınköy                                                                        4    3    0   1     34    30    9      4

6.Göçmenköy                                                                   5    2    1   2     35    45    7      -10

7.Gazimağusa Darts Birliği                                            5    2    0   3     38    42    6      -4

8.Dıamond Child                                                               5    1    1   3     30    50    4      -20

9.Düzova Gençlik                                                             5    1    0   4     28    52    3      -24

10.Mesarya Darts Birliği                                                 4    0    0   4     18    46    0      -28

11.Mağusa Kültür Derneği                                           4    0    0   4     5      59    0      -54

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