Zirve Cihangir ve Coşkuner'in

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, “A” grubunda Cihangir, “B” grubunda Coşkuner haftayı lider kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi.

Toplam 13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan maçlar sonunda “A” grubunda Cihangir, “B” grubunda Coşkuner haftayı lider kapattılar. Yedi takımın yer aldığı “A” grubunda Taşkınköy, Göçmenköy ve Cihangir haftanın galipleri olurlarken, altı yakımın bulunduğu “B” grubunda Coşkuner ve Diamond Child haftayı 3 puanla tamamladılar.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

“A” GRUBU

Taşkınköy-MesaryaDarts Birliği: 12-4

Karaoğlanoğlu-Göçmenköy: 6-10

Değirmenlik-Cihangir: 5-11

GazimağusaDarts Birliği (Bay)

“B” GRUBU

Gönyeli Darts Birliği-Coşkuner: 7-9

Yenicami-Mağusa Kültür Derneği: 8-8

Diamond Child-Düzkaya: 9-7

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir 4 4 0 0 42 22 12 20

2.Gazimağusa Darts Birliği 4 3 0 1 44 20 9 24

3.Taşkınköy 4 2 1 1 35 29 7 6

4.Göçmenköy İdman Yurdu 4 2 0 2 33 31 6 2

5.Karaoğlanoğlu 5 1 2 2 37 43 5 -6

6.Değirmenlik 4 1 1 2 25 39 4 -14

7.Mesarya Darts Birliği 5 0 0 5 24 56 0 -32

2019-2020 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Coşkuner 3 3 0 0 30 18 9 12

2.Düzkaya 3 2 0 1 30 18 6 12

3.Gönyeli Darts Birliği 3 2 0 1 28 20 6 8

4.Diamond Child 3 1 0 2 18 30 3 -12

5.Yenicami 3 0 1 2 20 28 1 -8

6.Mağusa Kültür Derneği 3 0 1 2 18 30 1 -12