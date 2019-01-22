Yılmazoğlu turnuvasına Orakçıoğlu damga vurdu

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Talat/Aysel Yılmazoğlu Anı Darts Turnuvası’nda birinciliği, 3 yan ödülü de alan Hüseyin Orakçıoğlu kazandı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Talat/Aysel Yılmazoğlu Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

GDB Lokali’nde Yılmazoğlu Ailesi sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada birinciliği Hüseyin Orakçıoğlu kazandı. Çift maç eleme usulüne göre oynanan turnuvada, finalde rakibi Evren Balıkcı'yı mağlup eden Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon olurken, Tarık Kurdaş üçüncülüğü elde etti. Gecede dereceye girenlere ödülleri, Berna Özdoğa Yılmazoğlu, Mehmet Yılmazoğlu, Ahmet Yılmazoğlu, Talat Yılmazoğlu, Aysel Yılmazoğlu ve Sarper Özdoğa tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Final maçı

Hüseyin Orakçıoğlu-Evren Balıkcı:2-0/2-0

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (116 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (14 darts)