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Yılmazoğlu Darts Turnuvası’da şampiyon Gamla

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Güzelyurt Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen Talat/Aysel Yılmazoğlu Açık Anı Darts Turnuvası’nda birinciliği Kurtuluş Gamla kazandı

Yılmazoğlu Darts Turnuvası’da şampiyon Gamla
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Talat/Aysel Yılmazoğlu Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

GDB Lokali’nde gerçekleştirilen turnuvada birinciliği Kurtuluş Gamla kazandı. Gamla, finalde karşılaştığı Serdal Arslan’ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 

Salih Ateşli ve Evren Balıkcı arasında yapılan üçüncülük mücadelesini 3-0 kazanan Evren Balıkçı turnuvada üçüncülüğü elde etti. Yılmazoğlu Ailesi arasında yapılan turnuvada ise aile şampiyonluğunu Damla Yılmazoğlu kazandı.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Berna Özdoğa Yılmazoğlu, Mehmet Yılmazoğlu, Ahmet Yılmazoğlu, Talat Yılmazoğlu ve Aysel Yılmazoğlu tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük Maçı

Evren Balıkçı-Salih Ateşli: 3-0

Final Maçı

Kurtuluş Gamla-Serdar Arslan: 3-0

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