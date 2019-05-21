Yaz Darts Liginde heyecan sürüyor

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligine üçüncü hafta maçları ile devam edildi.

Üçüncü hafta maçları ile devam edilen maçlarda ligin güçlü ekiplerinden LEGEND ile Gönyeli Darts Birliği yenişemeyerek 8-8 berabere kaldı. Yaz Darts Ligi’nde diğer sonuçlar ise Daimond Child Darts Derneği – Gülşen Oto 5-11, İGEM – WİZARD 9 – 7, Corner House – Lefkoşa Darts Birliği 0-16 Üçüncü haftanın (bay) takımı Lefkoşa Spor Birliği’ydi.