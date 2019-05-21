 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
20 0
Deniz Fahri: Sonu güzel biten bir yarış oldu
Deniz Fahri: Sonu güzel biten bir yarış oldu
7 0
 
İlkokullarası hentbol birinciliğinde şampiyonlar belirlendi
İlkokullarası hentbol birinciliğinde şampiyonlar belirlendi
15 0
Öğrenciler “Hocama Dokunma” dedi
Öğrenciler “Hocama Dokunma” dedi
47 0
32 0
Yaptığımız hatalar gıdaların ömrünü kısaltıyor!
Yaptığımız hatalar gıdaların ömrünü kısaltıyor!
17 0
Deniz evinde tek geçiyor
Deniz evinde tek geçiyor
62 0
banner82

Yaz Darts Liginde heyecan sürüyor

banner27

banner262
Yaz Darts Liginde heyecan sürüyor
banner267

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligine üçüncü hafta maçları ile devam edildi.

Üçüncü hafta maçları ile devam edilen maçlarda ligin güçlü ekiplerinden LEGEND ile Gönyeli Darts Birliği yenişemeyerek 8-8 berabere kaldı. Yaz Darts Ligi’nde diğer sonuçlar ise Daimond Child Darts Derneği – Gülşen Oto 5-11, İGEM – WİZARD 9 – 7, Corner House – Lefkoşa Darts Birliği 0-16 Üçüncü haftanın (bay) takımı Lefkoşa Spor Birliği’ydi.

LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ YAZ LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

V

P

AV

1

Gülşen Oto

3

2

1

0

31

17

7

14

2

Lefkoşa Darts Birliği

2

2

0

0

31

1

6

30

3

Lefkoşa Spor Birliği

2

2

0

0

24

8

6

16

4

LEGEND

3

1

1

1

25

23

4

2

5

Gönyeli Darts Birliği

3

1

1

1

23

25

4

-2

6

İGEM

3

1

1

1

20

28

4

-8

7

WİZARD

3

1

0

2

24

24

3

0

8

Dıamond Chıld Darts Derneği

2

0

0

2

10

22

0

-12

9

Corner House

3

0

0

3

4

44

0

-40

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.