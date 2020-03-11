Ünsal Akel Turnuvasında şampiyon Kurdaş

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve Akel Ailesi’nin sponsorluğunda yapılan Ünsal Akel Açık Anı Darts Turnuvası’nda Tarık Kurdaş şampiyon oldu

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Ünsal Akel Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve Akel Ailesi’nin sponsorluğunda yapılan turnuvada Tarık Kurdaş şampiyon oldu. 31 sporcunun katıldığı Ünsal Akel Açık Darts Turnuvası’nın finalinde Tarık Kurdaş, Hasan Bozbeyli'yi 3-2 mağlup ederek birinciliği kazandı. Caner Bozbeyli ile Murat Çınaroğlu arasında yapılan üçüncülük maçını 3-2 Caner Bozbeyli kazandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Binatlı Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe, Aliye Akel, Cemal Akel, Hanife Akel, Halil Betmezoğlu ve İbrahim Karamanoğlu verdi. Yan ödüller En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hasan Bozbeyli (180 sayı) En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Murat Çınaroğlu (108 sayı) En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu (17 darts)