Uluslararası turnuvada Gingi hedefe attı

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Darts Festivali, Girne Dome Hotel’de 4 ülke dartsçılarının katılımıyla yapılırken, şampiyon Cemal Gingi oldu

Dome Hotel’de gerçekleştirilen uluslararası Kuzey Kıbrıs Darts Festivali büyük katılımla yapıldı. Gerçekleştirilen uluslararası Kuzey Kıbrıs Darts Festivali turnuvası üç gün sürdü.

Üç gün süren darts turnuvasına İran, İngiltere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan oyuncular katıldı. Üç gün süren darts turnuvası kuradan eşli, kadınlar ve erkekler turnuvası olarak üç branşta gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen turnuvaların branşlarda dereceye girenler aşağıdaki gibidir.

Kuradan eşli turnuvası

Şampiyon: John Swayne – Mustafa Behlül

2. Sinan Çatar – Faik Amcaoğlu

3. Wilma Schofield – Roger Bloxham

Kadınlar turnuvası

Şampiyon: Sve Ford

2.Alina Docherty

3.Wilma Schofield

3.Gamze Dönmez

Erkekler turnuvası

Şampiyon: Cemal Gingi

2. Roger Bloxlan

3. Tonguz Çakmak

3. Mustafa Behlül