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Üçüncü ayakta Elmas parladı

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Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayak müsabakaları yapılırken, finalde Cemal Gingi’yi mağlup eden Elmas Çocuk birinci oldu

Üçüncü ayakta Elmas parladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen 2019-2020 Darts Sezonunun faaliyet programında yer alan Ferdi Darts Şampiyonası devam ediyor. 

Toplam on ayaktan oluşacak olan Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayak müsabakaları yapıldı. Yenicami Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen üçüncü ayak müsabakalarında Elmas Çocuk birinci oldu. Çekişmeli maçların oynandığı müsabakalarda Elmas Çocuk finalde Cemal Gingi’yi mağlup etti. Cemal Gingi’in ikinci olduğu üçüncü ayak müsabakalarında üçüncülüğü Sadık Örel elde etti. 

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.

GENEL KLASMAN BİRİNCİSİ GİNGİ

Üçayak sonunda genel klasman sıralamasında Cemal Gingi 44 puanla zirvede yer alırken, Mustafa Behlül 43 puanla ikinci, Elmas Çocuk 41 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 

Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:

1-Elmas Çocuk

2-Cemal Gingi

3-Sadık Örel

4-Erkan Coşkuner

FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU               

SPORCU ADI                      PUAN

1.Cemal Gingi                                    44

2.Mustafa Behlül                   43

3.Elmas Çocuk                       41

4.Hüseyin Hacıoğluları          28

5.Faik Amcaoğlu                    21

6.Sadık Örel                           20

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