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Tony Stone şampiyon

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Lefkoşa Darts Birliği'nin organize ettiği Taner Akcan Anı Darts Turnuvasında Tony Stone şampiyonluğu elde etti

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Tony Stone şampiyon
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Taner Akcan Anı Darts Turnuvası, yapıldı. Lefkoşa Darts Birliği'nin organize ettiği darts turnuvası 40 dartsçının katılımı ile yapıldı. Organize edilen turnuvada Tony Stone şampiyonluğu elde etti.

Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Tony Stone, ikinci Ali Çamlıbelli, üçüncü Andy Howard, dördüncü Duygu Oktay oldu.

Organize edilen turnuvada ise yan ödüller aşağıdaki gibi oluştu:

En az dartsta bitiren: Tony Stone - 13 Ok

En yüksek sayı atan: Hüseyin Moda – İki, 180

En yüksek sayıdan bitiren: Ali Yeşilada – 94 Finiş

En iyi hakem: Mehmet Kaya

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