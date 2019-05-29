Tonguz ve Hakan, Mesarya’da hedefe attı

Mesarya Darts Birliği Çiftler Turnuvası üçüncü ayağını Tonguz Çakmak – Hakan Boral ikilisi kazandı

Mesarya Darts Birliği (MDB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve on ayaktan oluşan Mesarya Darts Birliği Çiftler Turnuvası üçüncü ayağı ile devam etti.

Gerçekleştirilen ve on ayaktan oluşan çiftler turnuvasının üçüncü ayağı Beyarmudu Belediyesi Darts salonunda yapıldı. Beyarmudu Belediyesi Darts salonunda gerçekleştirilen maçlar heyecanlı ve çekişmeli geçerken, Beyarmudu Belediye başkanı İlker Edip de turnuvayı takip edenler arasındaydı.

Heyecanlı gecen maçların sonucundaysa turnuvada şampiyon olan Tonguz, Hakan çiftine ödüllerini Beyarmudu Belediye başkanı İlker Edip taktim etti.

Turnuvada dereceye giren çiftler;

Tonguz Çakmak – Hakan Boral

Tony Stone - Andrew Howard

Selahattin Tok – Halil Kara

Sezgin Şimşek – Mustafa İmamoğlu