banner255
Hayvancı yoğun tempoda
Hayvancı yoğun tempoda
19 0
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
168 0
 
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
166 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
97 0
Süper Çamlık
Süper Çamlık
24 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
57 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
banner82

Sütçüler Turnuvasında, Çoban hedefe attı

banner27

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Salih Sütçüler Açık Anı Darts Turnuvasında Samiran Çoban şampiyon oldu

banner262
Sütçüler Turnuvasında, Çoban hedefe attı
banner267

Lefkoşa Darts Birliği (LDB) tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Salih Sütçüler Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Sütçüler ailesinin katkıları ile yapılan Salih Sütçüler Açık Anı Darts Turnuvasında Samiran Çoban şampiyon oldu. 20 sporcunun katıldığı turnuvada, Samiran Çoban finalde karşılaştığı Faik Amcaoğlu’nu mağlup ederek şampiyonluğu elde etti. Tonguz Çakmak ile Sedat Sedatgil’in arasındaki üçüncülük mücadelesini ise Tonguz Çakmak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı, Fadıl Sütçüler, Salih Sütçüler ve Lefkoşa Türk Belediye Meclis Üyesi Ahmet Bağzıbağlı tarafından verildi.

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Faik Amcaoğlu - (İki – 180) 

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Ali Çamlıbelli - (90 Sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu - (14 Darts)

En Centilmen Üye: Ata Köse

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.