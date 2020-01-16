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Selden kardeşler turnuvasında Kurdaş hedefe attı

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Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen Tüner-Raif-Sabri Selden Kardeşler Açık Anı Darts Turnuvası’nda Tarık Kurdaş şampiyon oldu

Selden kardeşler turnuvasında Kurdaş hedefe attı

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü ve Selden ailesinin birlikte düzenlediği Tüner-Raif-Sabri Selden Kardeşler Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Tarık Kurdaş şampiyon oldu. Kurdaş, finalde Vedat Kum’u 3-2 yenerek birinciliği elde etti.37 dartsçının katıldığı turnuvanın üçüncülük mücadelesinde Hasan Bozbeyli, Mehmet Fırat’ı 3-1 yendi.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri, Muzaffer Selden, Fatih Selden, Ali Yıldız, Güzelyurt Darts Birliği Asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu, yönetici Hüseyin Orakçıoğlu ve Binatlı Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı:

Hasan Bozbeyli-Mehmet Fırat: 3-1

Final maçı

Tarık Kurdaş-Vedat Kum: 3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Sertuğ Alasya (174 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Çağın Garanti (108 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Mehmet Fırat (13 darts)

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