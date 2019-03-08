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Sekizinci ayağı Behlül aldı

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Marlyn Bar Darts Salonunda gerçekleşen sekizinci ayak maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü sporcusu Mustafa Behlül şampiyon oldu. Tanser Tilki ikinciliği elde etti

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Sekizinci ayağı Behlül aldı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonasının sekizinci ayağı yapıldı.

Marlyn Bar Darts Salonunda gerçekleşen sekizinci ayak müsabakalarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü sporcusu Mustafa Behlül şampiyon oldu. Mustafa Behlül, finalde takım arkadaşı Tanser Tilki’yi mağlup ederek birinci oldu. Sekizinci ayakta LEGEND sporcusu Çelik Kutlu üçüncülüğü elde ederken, Minareliköy’den Salım Özeren dördüncü oldu.

8’inci ayakta dereceye giren sporcular şöyle:

1.Mustafa Behlül (Gönyeli Av.At.K.)

2.Tanser Tilki (Gönyeli Av.At.K.)

3.Çelik Kutlu (LEGEND)

4.Salim Özeren (Minareliköy)

FERDİ SIRALAMA

SPORCU                                         PUAN

1.Cemal Gingi-Minareliköy                       90

2.Salim Özeren-Minareliköy                     86

3.Hasan Yıldıran-Minareliköy                  69

4.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.K.                   62

5.Tanser Tilki-Gönyeli Av.At.K.              52

6.Tonguz Çakmak-LDB                            52

KULÜP SIRALAMA 

TAKIM ADI                          PUAN

1.Minareliköy               367

2.Gönyeli Av.At.K.                250

3.Lefkoşa Darts Birliği  220

4.Lefkoşa Spor Birliği   164

5.Güzelyurt Darts Birliği        139

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