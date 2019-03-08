Sekizinci ayağı Behlül aldı

Marlyn Bar Darts Salonunda gerçekleşen sekizinci ayak maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü sporcusu Mustafa Behlül şampiyon oldu. Tanser Tilki ikinciliği elde etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonasının sekizinci ayağı yapıldı.

Marlyn Bar Darts Salonunda gerçekleşen sekizinci ayak müsabakalarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü sporcusu Mustafa Behlül şampiyon oldu. Mustafa Behlül, finalde takım arkadaşı Tanser Tilki’yi mağlup ederek birinci oldu. Sekizinci ayakta LEGEND sporcusu Çelik Kutlu üçüncülüğü elde ederken, Minareliköy’den Salım Özeren dördüncü oldu.

8’inci ayakta dereceye giren sporcular şöyle:

1.Mustafa Behlül (Gönyeli Av.At.K.)

2.Tanser Tilki (Gönyeli Av.At.K.)

3.Çelik Kutlu (LEGEND)

4.Salim Özeren (Minareliköy)

FERDİ SIRALAMA

SPORCU PUAN

1.Cemal Gingi-Minareliköy 90

2.Salim Özeren-Minareliköy 86

3.Hasan Yıldıran-Minareliköy 69

4.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.K. 62

5.Tanser Tilki-Gönyeli Av.At.K. 52

6.Tonguz Çakmak-LDB 52

KULÜP SIRALAMA

TAKIM ADI PUAN

1.Minareliköy 367

2.Gönyeli Av.At.K. 250

3.Lefkoşa Darts Birliği 220

4.Lefkoşa Spor Birliği 164

5.Güzelyurt Darts Birliği 139