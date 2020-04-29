Sedatgil: Dartsı özledim

Sedat Sedatgil, “Darts oynamayı özledim. 2 senelik kötü sakatlık sürecini atlattım. Darts faaliyetleri başladıktan sonra eski başarılı günlerine döneceğim.” açıklamasını yaptı

Darts Federasyonu dartsçılarından başarılı dartsçı Sedat Sedatgil, “Darts oynamayı özlediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Darts Federasyonu da faaliyetlerini süresiz durdururken, 2 senelik kötü sakatlık sürecini atlattığını açıklayan Sedat Sedatgil, sağlıklı ortam oluştuktan sonra darts maçlarının başlamasını iple çektiğini belirtti.

Eski başarılı günlerine döneceğini de belirten Sedat Sedatgil, en büyük temennisinin, darts faaliyetlerinin başlaması olduğunu da sözlerine ekledi.