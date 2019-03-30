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Şampiyonlar Samiran ve Eray

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Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonasında kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu. Kadınlarda ikinciliği Cemre Kara, genç erkeklerde ise Bekir Meşe elde etti

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Şampiyonlar Samiran ve Eray
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası tamamlandı.

Beş ayaktan oluşan şampiyonada kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu. Kadınlarda ikinciliği Cemre Kara, genç erkeklerde ise Bekir Meşe elde etti.  Lefkoşa Marlyn Bar’da yapılan şampiyonanın beşinci ve son ayağını kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Bekir Meşe kazandı. Bu sonuçların ardından genel klasmanda kadınlarda Samiran Çoban, 84 puanla şampiyonluğa ulaştı. Genç erkeklerde Eray Tok 66 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Beşinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi. 

Beşinci ayakta dereceye giren sporcular ve genel klasman puan durumu şöyle:

Kadınlar

1.Samiran Çoban

2.Ebru Kösemihal

Genç Erkekler

1.Bekir Meşe

2.Salih Avcı

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU                     

PORCU ADI                           1.HAFTA   2.HAFTA   3.HAFTA   4.HAFTA   5.HAFTA  PUAN

1.Samiran Çoban                12                12                20                20                20               84

2.Cemre Kara                      16                20                7                  12                12               67

3.Duygu Oktay                    20                7                  7                  16                9                 59

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU                                              

 SPORCU ADI                                           1.HAFTA   2.HAFTA   3.HAFTA   4.HAFTA   5.HAFTA   PUAN

1.Eray Tok                                                 20                7                  20                12                7                 66

2.Bekir Meşe                                           12                20                7                  5                  20               64

3.Salih Avcı                                               7                  5                  5                  20                16               53

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