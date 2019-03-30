Şampiyonlar Samiran ve Eray

Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonasında kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu. Kadınlarda ikinciliği Cemre Kara, genç erkeklerde ise Bekir Meşe elde etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası tamamlandı.

Beş ayaktan oluşan şampiyonada kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu. Kadınlarda ikinciliği Cemre Kara, genç erkeklerde ise Bekir Meşe elde etti. Lefkoşa Marlyn Bar’da yapılan şampiyonanın beşinci ve son ayağını kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Bekir Meşe kazandı. Bu sonuçların ardından genel klasmanda kadınlarda Samiran Çoban, 84 puanla şampiyonluğa ulaştı. Genç erkeklerde Eray Tok 66 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Beşinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.

Beşinci ayakta dereceye giren sporcular ve genel klasman puan durumu şöyle:

Kadınlar

1.Samiran Çoban

2.Ebru Kösemihal

Genç Erkekler

1.Bekir Meşe

2.Salih Avcı

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

PORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA PUAN

1.Samiran Çoban 12 12 20 20 20 84

2.Cemre Kara 16 20 7 12 12 67

3.Duygu Oktay 20 7 7 16 9 59

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA PUAN

1.Eray Tok 20 7 20 12 7 66

2.Bekir Meşe 12 20 7 5 20 64

3.Salih Avcı 7 5 5 20 16 53