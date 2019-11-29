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Şampiyon yine Behlül

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Kuzey Kıbrıs Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayağı yapılırken, şampiyon yine Mustafa Behlül oldu

Şampiyon yine Behlül

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen 2019-2020 Darts Sezonu programındaki Kuzey Kıbrıs Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayak müsabakaları yapıldı.

Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayak müsabakalarında Mustafa Behlül şampiyon oldu. On ayaktan oluşan Kuzey Kıbrıs Ferdi Darts Şampiyonası’nda ilk ayak müsabakalarında yine şampiyon olan Mustafa Behlül, ikinci ayak müsabakalarında da şampiyon olarak puanını 40’a yükseltti. Mustafa Behlül, ikinci ayakta finalde Cemal Gingi’yi mağlup etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Çalıcı verdi.  

Ferdi Darts Şampiyonası 2’nci ayak maçlarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:

1.Mustafa Behlül

2.Cemal Gingi

3.Hüseyin Hacıoğluları

4.Hüseyin Moda

FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU         

SPORCU ADI              PUAN

1.Mustafa Behlül          40

2.Cemal Gingi                        28

3.Elmas Çocuk              21

4.Hüseyin Hacıoğluları 21

5.Faik Amcaoğlu           14

6.Hakan Boral                        14

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