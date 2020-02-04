Şampiyon Minareliköy

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 11’nci hafta maçları oynandı.
Yedi takımın mücadele verdiği ligin 11’inci haftasında rakibi Beyarmudu Belediyesi’ni 13-3 farklı mağlup eden Minareliköy, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Ligde istediği sonuçları alamayan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, konuk ettiği ikinci sıradaki Lefkoşa Darts Birliği’ni 9-7 yenerek, puan farkını kapatırken ikincilik şansını devam ettirdi.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 11’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
LEGEND-VadiliDarts Derneği: 13-3
Gönyeli Av.At.K.-Lefkoşa Darts Birliği: 9-7
Minareliköy S.K.-Beyarmudu Belediyesi: 13-3
Lefkoşa Spor Birliği-Bay
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Minareliköy S.K. 10 9 1 0 110 50 28 60
2.Lefkoşa Darts Birliği 10 6 1 3 103 57 19 46
3.Gönyeli Av.At 9 5 1 3 73 71 16 2
4.Lefkoşa Spor Birliği 9 4 1 4 77 67 13 10
5.Beyarmudu Belediyesi 9 3 1 5 61 83 10 -22
6.LEGEND 10 3 1 6 70 90 10 -20
7.Vadili Darts Derneği 9 0 0 9 34 110 0 -76