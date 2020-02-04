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Şampiyon Minareliköy

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Minareliköy, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Şampiyon Minareliköy

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 11’nci hafta maçları oynandı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin 11’inci haftasında rakibi Beyarmudu Belediyesi’ni 13-3 farklı mağlup eden Minareliköy, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Ligde istediği sonuçları alamayan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, konuk ettiği ikinci sıradaki Lefkoşa Darts Birliği’ni 9-7 yenerek, puan farkını kapatırken ikincilik şansını devam ettirdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 11’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND-VadiliDarts Derneği: 13-3

Gönyeli Av.At.K.-Lefkoşa Darts Birliği: 9-7

Minareliköy S.K.-Beyarmudu Belediyesi: 13-3

Lefkoşa Spor Birliği-Bay

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR            O  G B M A   Y   P  AV

1.Minareliköy S.K.         10   9  1    0    110        50     28     60

2.Lefkoşa Darts Birliği   10   6  1    3    103        57     19     46

3.Gönyeli Av.At             9 5 1  3    73  71 16     2

4.Lefkoşa Spor Birliği       9 4  1    4    77 67     13     10

5.Beyarmudu Belediyesi    9 3  1    5    61 83     10     -22

6.LEGEND                     10   3  1    6    70 90     10     -20

7.Vadili Darts Derneği   9 0 0  9    34  110        0       -76

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