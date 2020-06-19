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Şampiyon Gingi

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2019-2020 Ferdi Darts Şampiyonası sona ererken, Cemal Gingi, 10 ayakta topladığı 115 puanla birinci, Elmas Çocuk 113 puanla ikinciliği elde etti

Şampiyon Gingi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Ferdi Darts Şampiyonası sona erdi.

Covid-19 süreci nedeniyle yapılamayan şampiyonanın onuncu ve son ayağı geçtiğimiz gün Gönyeli Spor Kulübü’nde oynandı. Şampiyonada Cemal Gingi, 10 ayakta topladığı 115 puanla birinci oldu. Elmas Çocuk’un 113 puanla ikinciliği elde ettiği şampiyonada, Halil Kara 109 puanla üçüncülüğü kazandı.   

Toplam 82 sporcunun mücadele verdiği 10 ayaklı şampiyonanın son ayağında Halil Kara birinciliği kazandı. İkinci Murat Çınaroğlu, üçüncü Elmas Çocuk oldu. 

Onuncu ayakta dereceye giren sporcular ve oluşan genel puan durumunda ilk sekize giren sporcular şöyle:

10’uncu ayak

1.Halil Kara

2.Murat Çınaroğlu

3.Elmas Çocuk

4.Hüseyin Moda 

2019-2020 FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUANLAMA

Sporcu                                    Puan

1.Cemal Gingi                         115

2.Elmas Çocuk                         113

3.Halil Kara                             109

4.Mustafa Behlül                    89

5.Faik Amcaoğlu                    89

6.James Anthony Stone        71

7.Hüseyin Moda                     64

8.Sadık Örel                            59

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