Şampiyon Gingi

2019-2020 Ferdi Darts Şampiyonası sona ererken, Cemal Gingi, 10 ayakta topladığı 115 puanla birinci, Elmas Çocuk 113 puanla ikinciliği elde etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Ferdi Darts Şampiyonası sona erdi.

Covid-19 süreci nedeniyle yapılamayan şampiyonanın onuncu ve son ayağı geçtiğimiz gün Gönyeli Spor Kulübü’nde oynandı. Şampiyonada Cemal Gingi, 10 ayakta topladığı 115 puanla birinci oldu. Elmas Çocuk’un 113 puanla ikinciliği elde ettiği şampiyonada, Halil Kara 109 puanla üçüncülüğü kazandı.

Toplam 82 sporcunun mücadele verdiği 10 ayaklı şampiyonanın son ayağında Halil Kara birinciliği kazandı. İkinci Murat Çınaroğlu, üçüncü Elmas Çocuk oldu.

Onuncu ayakta dereceye giren sporcular ve oluşan genel puan durumunda ilk sekize giren sporcular şöyle:

10’uncu ayak

1.Halil Kara

2.Murat Çınaroğlu

3.Elmas Çocuk

4.Hüseyin Moda

2019-2020 FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUANLAMA

Sporcu Puan

1.Cemal Gingi 115

2.Elmas Çocuk 113

3.Halil Kara 109

4.Mustafa Behlül 89

5.Faik Amcaoğlu 89

6.James Anthony Stone 71

7.Hüseyin Moda 64

8.Sadık Örel 59