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Rakipsiz lider Cihangir

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresini Cihangir, en yakın takipçisinin 6 puan önünde 25 puanla yenilgisiz lider bitirdi

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Rakipsiz lider Cihangir
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devre sona erdi.

On takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini Cihangir, en yakın takipçisinin 6 puan önünde 25 puanla yenilgisiz lider bitirdi. İlk devrenin son hafta maçlarında Cihangir, Lefkoşa Darts Birliği’ni 14-2 mağlup etti. Ligin flaş ekiplerinden Beyarmudu Belediyesi, Taşkınköy’ü 11-5 yenerek devreyi 19 puanla ikinci sırada tamamlandı.  Mesarya Darts Birliği karşısında 11-5 galip gelen Düzkaya 18 puanla ilk devrenin üçüncüsü oldu.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Cihangir-Lefkoşa Darts Birliği: 14-2

Düzkaya-Mesarya Darts Birliği: 11-5

Beyarmudu Belediyesi-Taşkınköy: 11-5

Gazimağusa Darts Birliği-İGEM: 9-7

Marmara-Düzova: 10-6

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU    

TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.Cihangir                     9       8       1       0       110   34     25     76

2.Beyarmudu Belediyesi         9       5       4       0       85     59     19     26

3.Düzkaya                     9       6       0       3       80     64     18     16

4.Gazimağusa Darts Birliği    9       5       2       2       75     69     17     6

5.Mesarya Darts Birliği 9       5       1       3       81     63     16     18

6.Marmara                             9       4       1       4       69     75     13     -6

7.Taşkınköy                           9       3       0       6       62     82     9       -20

8.Düzova                      9       2       1       6       61     83     7       -22

9.Lefkoşa Darts Birliği  9       2       0       7       50     94     6       -44

10.İGEM                       9       0       0       9       47     97     0       -50

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