Rakipsiz lider Cihangir

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresini Cihangir, en yakın takipçisinin 6 puan önünde 25 puanla yenilgisiz lider bitirdi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devre sona erdi.

On takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini Cihangir, en yakın takipçisinin 6 puan önünde 25 puanla yenilgisiz lider bitirdi. İlk devrenin son hafta maçlarında Cihangir, Lefkoşa Darts Birliği’ni 14-2 mağlup etti. Ligin flaş ekiplerinden Beyarmudu Belediyesi, Taşkınköy’ü 11-5 yenerek devreyi 19 puanla ikinci sırada tamamlandı. Mesarya Darts Birliği karşısında 11-5 galip gelen Düzkaya 18 puanla ilk devrenin üçüncüsü oldu.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Cihangir-Lefkoşa Darts Birliği: 14-2

Düzkaya-Mesarya Darts Birliği: 11-5

Beyarmudu Belediyesi-Taşkınköy: 11-5

Gazimağusa Darts Birliği-İGEM: 9-7

Marmara-Düzova: 10-6

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir 9 8 1 0 110 34 25 76

2.Beyarmudu Belediyesi 9 5 4 0 85 59 19 26

3.Düzkaya 9 6 0 3 80 64 18 16

4.Gazimağusa Darts Birliği 9 5 2 2 75 69 17 6

5.Mesarya Darts Birliği 9 5 1 3 81 63 16 18

6.Marmara 9 4 1 4 69 75 13 -6

7.Taşkınköy 9 3 0 6 62 82 9 -20

8.Düzova 9 2 1 6 61 83 7 -22

9.Lefkoşa Darts Birliği 9 2 0 7 50 94 6 -44

10.İGEM 9 0 0 9 47 97 0 -50