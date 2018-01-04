Rakipsiz lider Cihangir

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devre sona erdi.
On takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini Cihangir, en yakın takipçisinin 6 puan önünde 25 puanla yenilgisiz lider bitirdi. İlk devrenin son hafta maçlarında Cihangir, Lefkoşa Darts Birliği’ni 14-2 mağlup etti. Ligin flaş ekiplerinden Beyarmudu Belediyesi, Taşkınköy’ü 11-5 yenerek devreyi 19 puanla ikinci sırada tamamlandı. Mesarya Darts Birliği karşısında 11-5 galip gelen Düzkaya 18 puanla ilk devrenin üçüncüsü oldu.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Cihangir-Lefkoşa Darts Birliği: 14-2
Düzkaya-Mesarya Darts Birliği: 11-5
Beyarmudu Belediyesi-Taşkınköy: 11-5
Gazimağusa Darts Birliği-İGEM: 9-7
Marmara-Düzova: 10-6
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Cihangir 9 8 1 0 110 34 25 76
2.Beyarmudu Belediyesi 9 5 4 0 85 59 19 26
3.Düzkaya 9 6 0 3 80 64 18 16
4.Gazimağusa Darts Birliği 9 5 2 2 75 69 17 6
5.Mesarya Darts Birliği 9 5 1 3 81 63 16 18
6.Marmara 9 4 1 4 69 75 13 -6
7.Taşkınköy 9 3 0 6 62 82 9 -20
8.Düzova 9 2 1 6 61 83 7 -22
9.Lefkoşa Darts Birliği 9 2 0 7 50 94 6 -44
10.İGEM 9 0 0 9 47 97 0 -50