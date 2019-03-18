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Para ödülü Tony Stone’un

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2. Para Ödüllü Darts Turnuvası Mağusa’da gerçekleştirilirken, birincilik Tony Stone’un oldu

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Para ödülü Tony Stone’un
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Mağusa Belediyesi sponsorluğunda, Mağusa Gelişim Akademisi ve Gazimağusa Darts Birliği tarafından ortaklaşa organize edilen 2. Para Ödüllü Darts Turnuvası, geçtiğimiz Cumartesi akşamı MGA Sakarya tesislerinde gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı turnuvada, çekişmeli geçen maçların sonunda dereceye girenler şöyle oldu:

1. Tony Stone

2.Mustafa Behlül

3.Hasan Yıldıran

En Yüksek Sayı Atan:

Mustafa Behlül ( 6*180 )

En Az Dartsta Bitiren:

Salim Özeren. (11 Darts)

En Yüksek Sayıdan Bitiren:

Alina Docherty (139 finish)

Göbekten bitiren:

Tony Stone

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