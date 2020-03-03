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Özinal turnuvasında şampiyon Bozbeyli

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Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen ve sponsorluğunu Özinal Ailesi’nin yaptığı Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası’nda Caner Bozbeyli şampiyon oldu

Özinal turnuvasında şampiyon Bozbeyli

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen ve sponsorluğunu Özinal ailesinin yaptığı turnuvada Caner Bozbeyli şampiyon oldu. 29 sporcunun katıldığı turnuvada Caner Bozbeyli finalde Ata Köse’yi 3-1 mağlup ederek birinciliği elde etti. Fatih Köse ile Evren Balıkcı arasında yapılan üçüncülük mücadelesini Fatih Köse 3-1 kazandı.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Binatlı Başkanı Orsel Neşe, yönetim kurulu üyesi Hasan Camcıoğlu, Özkan Özinal, Kamil Özinal ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Diğer ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Caner Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Tarık Kurdaş (111 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (16 darts)

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