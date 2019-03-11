Özgünan turnuvası şampiyonu Mehmet Fırat

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Salih Özgünan Açık Darts Turnuvası’nda Mehmet Fırat şampiyon oldu

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Salih Özgünan Açık Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı

Özgünan ailesinin sponsorluğunda GDB Lokali’nde gerçekleşen turnuvada Mehmet Fırat şampiyon oldu. 32 sporcunun katıldığı turnuvada ikinciliği Caner Bozbeyli, üçüncülüğü Hüseyin Orakçıoğlu kazandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Doğay Özgünan, Mehmet Özgünan ve GDB Başkanı Abuzer Ekbiç tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı:

Hüseyin Orakçıoğlu-Alkan Caner: 3-0

Final maçı:

Mehmet Fırat-Caner Bozbeyli: 3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Volkan Soyutok (147 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (16 darts)