banner255
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
106 0
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
14 0
 
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
8 0
Blockchain’in Gelecekte Değiştireceği 10 Sektör
Blockchain’in Gelecekte Değiştireceği 10 Sektör
14 0
Bez çantayla alışveriş desteklenmeli
Bez çantayla alışveriş desteklenmeli
24 0
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
9 0
Halkın jargonunu değiştiren diziler
Halkın jargonunu değiştiren diziler
27 0
banner82

Özeren hedefe attı

banner27

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonasının yedinci ayağında birinciliği Minareliköy sporcusu Salım Özeren kazandı. Cemal Gingi ikinci oldu

banner262
Özeren hedefe attı
banner215

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonasının yedinci ayağı geçtiğimiz gün yapıldı.

Marlyn Bar Yarim Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen on ayaklı şampiyonanın yedinci ayağında birinciliği Minareliköy sporcusu Salım Özeren kazandı. Özeren finalde takım arkadaşı Cemal Gingi’yi mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Yedinci ayakta üçüncülüğü Lefkoşa Darts Birliği’nden Tonguz Çakmak, dördüncülüğü Gönyeli Avcılık Atıcılık’tan Faik Amcaoğlu elde etti.

Yedinci ayakta dereceye giren sporcular ve oluşan genel puan durumu şöyle:

1)Salım Özeren

2)Cemal Gingi

3) Tonguz Çakmak

4) Faik Amcaoğlu

FERDİ PUANLAMA                    

SPORCU ADI                                  TOPLAM

1.Cemal Gingi-Minareliköy               83

2.Salim Özeren-Minareliköy              77

3.Hasan Yıldıran-Minareliköy           64

4.Kurtuluş Gamla-Minareliköy          48

5.Tonguz Çakmak-LDB                    45

6.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.K. 45

7.Elmas Çocuk-LSB                          44

8.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.K. 42

9.Hakan Boral-LDB                           41

10.Selahattin Tok-Minareliköy          37

TAKIMSAL PUANLAMA           

TAKIM ADI                                     TOPLAM

1.Minareliköy                                     338

2.Gönyeli Av.At.K.                           194

3.Lefkoşa Darts Birliği                      192

4.Lefkoşa Spor Birliği                        146

5.Güzelyurt Darts Birliği                   125

6.Cihangir                                          115

7.Beyarmudu Belediyesi                    85

8.LEGEND                                       70

9.Marmara                                         63

10.Diamond Child                             61

11.Mesarya Darts Birliği                    60

12.Göçmenköy                                   16

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.