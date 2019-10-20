Özbilgehan turnuvaya hayran kaldı

Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası devam ederken, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ile görüşen Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan, turnuva hakkında bilgi alırken organizasyona hayran kaldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun ev sahipliğini yaptığı Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası devam ediyor.

Kaya Artemis’te gerçekleştirilen North Cyprus Open’ı izleyen ve çok beğendiğini ifade eden Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan tüm sporculara başarılar diledi. Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ile görüşen ve turnuva hakkında bilgi alan Mehmet Özbilgehan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyonada ülkemizin yanı sıra Rusya, Hollanda, İngiltere, İran, Belçika, Galler, İskoçya, Macaristan, Türkiye, Faroe Adaları, Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin katıldığını söyleyen Gürtap Davutoğlu önümüzdeki yıl, North Cyprus Open’ın Dünya Darts Federasyonu’nun programında yer aldığını belirterek, “Bu özelde darts sporu genelde ise ülkemiz için önemli bir gelişmedir” dedi.