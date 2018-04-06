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Orakçıoğlu şampiyonluğa attı

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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Salih Hergüner Açık Anı Darts Turnuvası’nda Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon oldu

Orakçıoğlu şampiyonluğa attı
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün üstlendiği Salih Hergüner Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı. 

Binatlı Spor Kulübü Darts Alanı’nda yapılan turnuvada Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon oldu. Hüseyin Orakçıoğlu finalde Abuzer Ekbiç’i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Ali Çamlıbelli ve Mehmet Özçalıcıoğlu arasında oynanan üçüncülük maçını 3-2’lik skorla Ali Çamlıbelli kazandı.  Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Hüseyin Hergüner, Binatlı Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Camcıoğlu, Bedir Korkmaz, Mustafa Yükselir, Kadir Gökdeniz ve Sayıner Seyitler verdi.

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Ali Çamlıbelli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Abuzer Ekbiç (125 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Ali Çamlıbelli (15 darts)

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