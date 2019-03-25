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Orakçıoğlu şampiyonluğa attı

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Güzelyurt Darts Birliği ve Binatlı Spor Kulübünün birlikte düzenledikleri Hasan Benekli/Tüner Selden Açık Anı Darts Turnuvasında şampiyon Hüseyin Orakçıoğlu oldu

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Orakçıoğlu şampiyonluğa attı
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) ve Binatlı Yılmaz Spor Kulübünün birlikte düzenledikleri

Hasan Benekli/Tüner Selden Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonunda gerçekleşen turnuvada Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon oldu. Hüseyin Orakçıoğlu, finalde karşılaştığı Tarık Kurdaş’ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kurtuluş Gamla turnuvada üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Salih Benekli ve GDB Başkanı Abuzer Ekbiç tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Final 

Hüseyin Orakçıoğlu-Tarık Kurdaş:2-0

Diğer ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Abuzer Ekbiç  (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Mehmet Fırat  (104 darts)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Servet Gezer  (16 darts)

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