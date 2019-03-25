Orakçıoğlu şampiyonluğa attı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) ve Binatlı Yılmaz Spor Kulübünün birlikte düzenledikleri
Hasan Benekli/Tüner Selden Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Binatlı Spor Kulübü Darts Salonunda gerçekleşen turnuvada Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon oldu. Hüseyin Orakçıoğlu, finalde karşılaştığı Tarık Kurdaş’ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kurtuluş Gamla turnuvada üçüncülüğü elde etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Salih Benekli ve GDB Başkanı Abuzer Ekbiç tarafından verildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Final
Hüseyin Orakçıoğlu-Tarık Kurdaş:2-0
Diğer ödüller
En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Abuzer Ekbiç (180 sayı)
En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Mehmet Fırat (104 darts)
En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Servet Gezer (16 darts)