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Orakçıoğlu şampiyon

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Ali Sıtkı İzel/Salih Hergüner Açık Anı Darts Turnuvasında Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon oldu

Orakçıoğlu şampiyon
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Ali Sıtkı İzel/Salih Hergüner Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Salonu’nda yapılan turnuvada Hüseyin Orakçıoğlu şampiyon oldu. Hüseyin Orakçıoğlu, finalde Servet Gezer’i 3-2 mağlup ederek birinciliği elde etti. Hasan Bozbeyli ile İbrahim Esiner arasındaki üçüncülük maçını Hasan Bozbeyli 3-0 kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Dr.Hayat İzel, Hüseyin Hergüner, Hanife İzel, Nahide İzel, İbrahim Karamanoğlu ve Binatlı Kulüp Asbaşkanı Hasan Camcıoğlu verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı

Hasan Bozbeyli-İbrahim Esiner: 3-0

Final maçı:

Hüseyin Orakçıoğlu-Servet Gezer: 3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (149 sayı)

En Az dartsta Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (15 darts)

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