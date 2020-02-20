banner255
banner69
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
21 0
20 0
 
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
63 0
Tribünler sığmadı
Tribünler sığmadı
554 0
Yollara lastik dayanmıyor
Yollara lastik dayanmıyor
23 0
APOEL’in başı şike ile dertte
APOEL’in başı şike ile dertte
111 0
Böyle ehliyet mi olur?
Böyle ehliyet mi olur?
557 0
banner374

Olmak ya da olmamak maçı, Eyyüpler’in

banner27

Olmak ya da olmamak maçı, Eyyüpler’in

Merkez Hakem Kurulu, BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 9’ar puanla son 2 sırada yer alan Yarköy ile Dipkarpaz arasında Eray Vudalı Stadında 23 Şubat Pazar günü Saat 14:00’te oynanacak olan hayati maça Hüseyin Eyyüpler’i atadı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 17.haftanın programı belli oldu.

Program şöyle;

Kırmızı Grup

23 Şubat Pazar

Yarköy – Dipkarpaz, Eray Vudalı Stadı,Saat 14:00,Hüseyin Eyyüpler

İncirli – Mehmetçik, Dörtyol Stadı,Saat 14:00, Ömer Doğru

İskele Trabzon – Serdarlı, Eray Vudalı Stadı, Saat 11:00, Emre Öztaşlı

Vadili – Yeni Boğaziçi, 14 Ağustos Stadı, Saat 11:00, Ferhan Tuna

Geçitkale – Türkmenköy, Geçitkale Stadı, Saat 11:00, Şakir Azizoğlu

Beyaz Grup

22 Şubat Cumartesi,Saat 11:00

Değirmenlik – Yılmazköy, Sadık Cemil Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Dikmen – Ortaköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, İsmail Ercan

Zümrütköy – Denizli, Zümrütköy Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Karaoğlanoğlu – Tatlısu, Orhan Dural Stadı, Tufan Çerçioğlu

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.