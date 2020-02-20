Olmak ya da olmamak maçı, Eyyüpler’in

Merkez Hakem Kurulu, BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 9’ar puanla son 2 sırada yer alan Yarköy ile Dipkarpaz arasında Eray Vudalı Stadında 23 Şubat Pazar günü Saat 14:00’te oynanacak olan hayati maça Hüseyin Eyyüpler’i atadı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 17.haftanın programı belli oldu.
Program şöyle;
Kırmızı Grup
23 Şubat Pazar
Yarköy – Dipkarpaz, Eray Vudalı Stadı,Saat 14:00,Hüseyin Eyyüpler
İncirli – Mehmetçik, Dörtyol Stadı,Saat 14:00, Ömer Doğru
İskele Trabzon – Serdarlı, Eray Vudalı Stadı, Saat 11:00, Emre Öztaşlı
Vadili – Yeni Boğaziçi, 14 Ağustos Stadı, Saat 11:00, Ferhan Tuna
Geçitkale – Türkmenköy, Geçitkale Stadı, Saat 11:00, Şakir Azizoğlu
Beyaz Grup
22 Şubat Cumartesi,Saat 11:00
Değirmenlik – Yılmazköy, Sadık Cemil Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Dikmen – Ortaköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, İsmail Ercan
Zümrütköy – Denizli, Zümrütköy Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Karaoğlanoğlu – Tatlısu, Orhan Dural Stadı, Tufan Çerçioğlu