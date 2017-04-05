Okçuklar, Nefes için atıldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na bağlı Mesarya Darts Birliği tarafından anlamlı bir turnuva düzenlendi.
Tüm gelirinin 6 yaşındaki kanser tedavisi gören Nefes Demirpençe’ye bağışlanan Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı. Minareliköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve katılımın yüksek olduğu turnuvada birinciliği Cemal Gingi kazandı. Toplam 3 bin 470 TL gelir edilen Nefes İçin Darts Turnuvası’nda ikinci David Horsfall oldu.
Dereceye giren sporcular şöyle
1)Cemal Gingi
2)David Horsfall
3)Hüseyin Meşe