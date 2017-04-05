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Okçuklar, Nefes için atıldı

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Mesarya Darts Birliği tarafından düzenlenen anlamlı darts turnuvası ile Nefes Demirpençe’ye tedavisi için katkı sağlandı

Okçuklar, Nefes için atıldı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na bağlı Mesarya Darts Birliği tarafından anlamlı bir turnuva düzenlendi.

Tüm gelirinin 6 yaşındaki kanser tedavisi gören Nefes Demirpençe’ye bağışlanan Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı. Minareliköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve katılımın yüksek olduğu turnuvada birinciliği Cemal Gingi kazandı. Toplam 3 bin 470 TL gelir edilen Nefes İçin Darts Turnuvası’nda ikinci David Horsfall oldu. 

Dereceye giren sporcular şöyle

1)Cemal Gingi

2)David Horsfall

3)Hüseyin Meşe

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