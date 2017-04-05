Okçuklar, Nefes için atıldı

Mesarya Darts Birliği tarafından düzenlenen anlamlı darts turnuvası ile Nefes Demirpençe’ye tedavisi için katkı sağlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na bağlı Mesarya Darts Birliği tarafından anlamlı bir turnuva düzenlendi. Tüm gelirinin 6 yaşındaki kanser tedavisi gören Nefes Demirpençe’ye bağışlanan Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı. Minareliköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve katılımın yüksek olduğu turnuvada birinciliği Cemal Gingi kazandı. Toplam 3 bin 470 TL gelir edilen Nefes İçin Darts Turnuvası’nda ikinci David Horsfall oldu. Dereceye giren sporcular şöyle 1)Cemal Gingi 2)David Horsfall 3)Hüseyin Meşe