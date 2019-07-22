Noyanlar’da şampiyon Mustafa Behlül

Noyanlar Group tarafından desteklenen Para Ödüllü Darts Turnuvasında, Mustafa Behlül birinciliği aldı

Noyanlar Group tarafından desteklenen Para Ödüllü Darts Turnuvası, 20 Temmuz Cumartesi akşamı yapıldı.

Royal Life Sports Barda, Gazimağusa Darts Birliği organizasyonunda gerçekleşen turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu turnuvaya adanın dört bir tarafından yaklaşık 40 sporcu katıldı. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu üye sporcuların yanında, İngiliz sporcular ve Güney Kıbrıs’tan da sporcuların turnuvaya katılımı dikkat çekti.

Finalde Cemal Gingi’yi mağlup eden Mustafa Behlül birinciliği alırken, ikinci Cemal Gingi, üçüncü ise Tony Stone oldu. Gecenin sonunda kupa, para ödülleri ve madalyalar dağıtıldı.

Yan ödüller ise şöyle gerçekleşti:

En az dartsta bitiren Tony Stone (12 darts),

En yüksek sayıda bitiren Cemal Gingi (121),

En yüksek sayı atan Andreas Michaelides (180)