North Cyprus Open Turnuvası tamamlandı

North Cyprus Open Turnuvası tamamlanırken, Karışık çiftler, çift kadınlar, çift erkekler, kadınlar A ve B, erkekler A ve B kategorilerinde yapılan final müsabakalarını internetten 29 bin 250 kişi izledi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun ev sahipliğini yaptığı Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası sona erdi.

Şampiyonada ülkemizin yanı sıra Rusya, Hollanda, İngiltere, İran, Belçika, Galler, İskoçya, Macaristan, Türkiye, Faroe Adaları, Almanya, İspanya, Fransa mücadele verdi.

Kaya Artemis’te gerçekleştirilen North Cyprus Open’ın final müsabakaları sonrasında ödül töreni yapıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ve İngiltere Darts Federasyonu Başkanı Des Jacklin verdi.

Ödül törenine katılan Başbakan Ersin Tatar, tüm ülkelere ve sporcularına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına teşekkür etti. Çok güzel bir organizasyon yapıldığını söyleyen Ersin Tatar, önümüzdeki yıl katılımın daha çok olmasını temenni etti.

A kategorisinde Çoban ve Özyay para ödülü kazandı.

North Cyprus Open’da A kategorisi maçlarında mücadele eden sporcularımızdan kadınlarda Samiran Çoban, erkeklerde Güner Özyay başarılı oldu.

78 kadın sporcu ile mücadele eden Samiran Çoban, 16 sporcu arasına girerek para ödülü kazandı. 196 erkek sporcunun katıldığı A kategorisi erkeklerde ise Güner Özyay son 32’ye kalarak para ödülü almaya hak kazandı.

North Cyprus Open finalleri İnternetten canlı yayımlandı. Karışık çiftler, çift kadınlar, çift erkekler, kadınlar A ve B, erkekler A ve B kategorilerinde yapılan final müsabakalarını internetten 29 bin 250 kişi izledi.