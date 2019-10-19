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Moda ve Gingi, para ödülü kazandı

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Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası’nda B kategorisinde sporcularımız başarılı olurken, ülkemizi temsil eden sporculardan Hüseyin Moda ve Cemal Gingi, son 32 sporcu arasına girerek para ödül kazandı

Moda ve Gingi, para ödülü kazandı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun ev sahipliğini yaptığı Uluslararası North Cyprus Open

North Cyprus Open Turnuvası’nda dün “B” kategorisi maçları oynandı. Kaya Artemis’te ve Cemal Gingi 201 sporcunun mücadele verdiği “B” kategorisi maçlarında başarılı oldu.

Her iki sporcumuz son 32 sporcu arasına girerek para ödülü kazandı. 76 kadın sporcunun mücadele verdiği kadınlar “B” kategorisinde ise ülkemizi Cemre Kara ve Samiran Çoban temsil etti. 

North CyprusOpen’da final müsabakaları bugün yapılacak. Final serisinde karışık çiftler, çift kadınlar, çift erkekler, “B” kategorisi tek kadınlar ve tek erkekler, “A” kategorisi tek kadınlar ve tek erkekler maçları yapılacak.

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