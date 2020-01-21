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Minareliköy’ü, LSB durdurdu

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Lefkoşa Spor Birliği (LSB), ligin yenilgisiz ve kayıpsız takımı Minareliköy’le berabere kalarak rakibine sezonun ilk puan kaybını yaşattı

Minareliköy’ü, LSB durdurdu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan dokuzuncu hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasını Beyarmudu Belediyesi ve Lefkoşa Darts Birliği galip kapattı. Haftaya yenilgisiz ve kayıpsız giren lider Minareliköy sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Lefkoşa Spor Birliği, lider Minareliköy deplasmanından 8-8 beraberlikle dönmeyi başardı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Efes Pilsen Darts Süper Ligi 9.uncu Hafta Maçları ve Hakemleri

20 Ocak 2020 Pazartesi

VadiliDarts D.-BeyarmuduBld.: 6-10

Minareliköy-Lefkoşa Spor Birliği: 8-8

Lefkoşa Darts Birliği-LEGEND: 14-2

Gönyeli Av.At.K. (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Minareliköy                         8          7          1          0          88        40        22        48

2.Lefkoşa Darts Birliği          8          6          1          1          89        39        19        50

3.Lefkoşa Spor Birliği            8          4          1          3          70        58        13        12

4.Gönyeli Av.At.K.               7          3          1          3          55        57        10        -2

5.Beyarmudu Belediyesi        7          2          1          4          46        66        7          -20

6.LEGEND                            8          2          1          5          53        75        7          -22

7.Vadili Darts Derneği           8          0          0          8          31        97        0          -66

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